TEM'de zincirleme kazaya 2 tır ile 2 otomobil karıştı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Rüzgarlar köyü köprüsü mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil trafikte yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, araca arkadan çarptı.

Aynı istikamette seyreden iki tır da duramayarak zincirleme kazaya neden oldu.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucunda bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralı olmadığının belirtilmesinin ardından sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.