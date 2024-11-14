İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Reha Bülbül yönetimindeki otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Şahmelek rampasında aynı yöne giden Mehmet K. idaresindeki iş makinesine çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobildeki yaralılar Melike, Mert ve Mina Öncel ile Saliha Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.