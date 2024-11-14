Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.11.2024 22:02

İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil iş makinesine çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.

İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Reha Bülbül yönetimindeki otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Şahmelek rampasında aynı yöne giden Mehmet K. idaresindeki iş makinesine çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki yaralılar Melike, Mert ve Mina Öncel ile Saliha Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
Kütahya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen: Bu artık insan hakları sorunu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Kurtulmuş: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyamete kadar var olmaya devam edecek
21:46
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen: Bu artık insan hakları sorunu
21:32
İstanbul Boğazı, gemi trafiğine yeniden açıldı
21:04
İstanbul'da yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
20:55
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı
22:05
Girne Asker Hastanesi açıldı
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi
FOTO FOKUS
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen yaşadıklarını anlattı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen yaşadıklarını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ