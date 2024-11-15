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Türkiye
AA 15.11.2024 02:40

Türk savaş gemileri ve denizaltısı KKTC limanlarını ziyaret edecek

TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı bugün Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirecek.

Türk savaş gemileri ve denizaltısı KKTC limanlarını ziyaret edecek
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının liman ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı , 15 Kasım'DA Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Türk savaş gemileri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

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KKTC Milli Savunma Bakanlığı
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