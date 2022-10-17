Yangın, 13.30 sıralarında Pirireis Mahallesi'nde 20 katlı rezidansın 16'ncı katında çıktı.

Elektrik panosunda çıkan yangında duman dairelere yayıldı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Müdahalelerin ardından kısa sürede söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]