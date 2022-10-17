Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 20 katlı binada yangın paniği
İstanbul Esenyurt'ta 20 katlı bir rezidansın 16'ncı katında yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, 13.30 sıralarında Pirireis Mahallesi'nde 20 katlı rezidansın 16'ncı katında çıktı.
Elektrik panosunda çıkan yangında duman dairelere yayıldı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Müdahalelerin ardından kısa sürede söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
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