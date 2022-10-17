Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zincirleme kaza: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü.
Bursa-Ankara kara yolunda seyreden V.Y. idaresindeki otomobil, V.D. yönetimindeki başka bir otomobil ve K.S'nin kullandığı tır, Kestel ilçesi Turanköy mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Aynı istikamette giden Y.K. idaresindeki otomobil de tırın dorsesine çarptı.
Kazanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan N.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Y.K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde bir haftada 439 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz