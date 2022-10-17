Bursa-Ankara kara yolunda seyreden V.Y. idaresindeki otomobil, V.D. yönetimindeki başka bir otomobil ve K.S'nin kullandığı tır, Kestel ilçesi Turanköy mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Aynı istikamette giden Y.K. idaresindeki otomobil de tırın dorsesine çarptı.

Kazanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan N.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Y.K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.