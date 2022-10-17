Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile ambulanstaki hasta, hasta yakını ve hemşire yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Devlet Hastanesi’ne hasta götüren Necip Öztürk yönetimindeki ambulansa kırmızı ışıkta dönüş yaptığı sırada, Bandırma yönüne giden Sinan Gürer yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Sinan Gürer ile ambulanstaki hasta Nevriye Akan, hasta yakını Bahriye Üstün ile hemşire Seher Güleryüz yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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