Cuma günü meydana gelen maden kazasında, 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi de yaralanmıştı.

Sağlıklarına kavuşan 4 işçinin ardından, Bartın Devlet Hastanesi'ndeki son madenci de taburcu edildi.

Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen 5'i ağır 6 yaralının tedavisi ise, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Durumu ağır olan işçiler, yanık merkezinde gözetim altında tutuluyor. Madencilerin aileleri de gelecek iyi bir haber için hastanede bekliyor.