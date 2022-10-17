Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaralı 6 madencinin İstanbul'da tedavileri sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerden birisi daha taburcu oldu. 6 yaralı işçinin İstanbul'da tedavileri sürüyor.
Cuma günü meydana gelen maden kazasında, 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi de yaralanmıştı.
Sağlıklarına kavuşan 4 işçinin ardından, Bartın Devlet Hastanesi'ndeki son madenci de taburcu edildi.
Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen 5'i ağır 6 yaralının tedavisi ise, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
Durumu ağır olan işçiler, yanık merkezinde gözetim altında tutuluyor. Madencilerin aileleri de gelecek iyi bir haber için hastanede bekliyor.
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