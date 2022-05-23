Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 199 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde 199 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde, ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Dün yapılan uygulama ve denetimlerde, 113'ü Bangladeş, 33'ü Afganistan, 45'i Pakistan ve 8'i Eritre vatandaşı olmak üzere 199 düzensiz göçmen yakalandı.
Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 199 kişinin, sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Düzensiz Göçmenler
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