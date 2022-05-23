Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinden çok sayıda materyal çıkarıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla suç örgütü kuranlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında 5 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, 3 kamera düzeneği, 3 kulaklık, 3 SIM kart, 3 internet sağlayıcı wi-fi cihazı ve 3 SIM kart ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Van Kaçakçılık
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