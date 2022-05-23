Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da 199 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 199 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul'da emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalarda Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya ülkelerinden yurda kaçak gelen bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Arnavutköy‘de yapılan asayiş uygulamaları ve denetimlerde yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 199 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürüldü.
Etiketler: İstanbul Düzensiz Göçmenler
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