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Türkiye
AA 13.04.2024 10:50

İstanbul'da 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sultanbeyli'de ormanlık alana saklanmış 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti gerçekleştirebilecek suç organizasyonlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de çalışma yürütüldü.

Ekipler, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleştirdikleri denetim uçuşunda, ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık belirledi. İncelemede, bölgede vakumlanmış şeffaf poşetlerde toplam 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelileri yakalamak için ormanlık alan ve çevresinde tedbir alan ekipler, bir süre sonra motosikletle bölgeye gelen bir kişiyi dronla tespit etti.

Motosikleti park ettikten sonra ağaçlık alana yönelerek uyuşturucuların bulunduğu bölgeye giden şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç'nin uyuşturucuyla ilgili ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğunu saptayan ekipler, şüphelinin üzerinde de uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 lira ele geçirdi.

Zanlı M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

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Uyuşturucu Narkotik İstanbul
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