81 ilde "Çember-17" operasyonu: 2 bin 756 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 4 gündür devam eden “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandığını belirtti.
Yerlikaya paylaşımında, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Firari Suçlularla Mücadelemiz Bayram Tatilinde de Devam Ediyor ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024
8️⃣1️⃣ ilde 4️⃣ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️⃣ bin 7️⃣5️⃣6️⃣ firari yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların… pic.twitter.com/UPOomJTORW