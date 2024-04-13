81 ilde "Çember-17" operasyonu: 2 bin 756 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 4 gündür devam eden “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımında, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.