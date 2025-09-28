Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
Türkiye
AA 28.09.2025 10:29

İstanbul'da 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziosmanpaşa'da, çeşitli suçlardan 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul'da 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, 10 Ekim 2024'ten bu yana aranan Musa S. takibe alındı.

Gaziosmanpaşa'da bir evde saklandığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.​​​​​​​

İstanbul
OKUMA LİSTESİ