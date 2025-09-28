Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.09.2025 08:28

TEM Otoyolu'nda kaza yaptı, otomobilini bırakıp kaçtı

Sultangazi TEM Otoyolu'nda hızla giden otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden yaya olarak kaçarken, çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda kaza yaptı, otomobilini bırakıp kaçtı

TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden Ö.Ö. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

İsmi henüz belirlenemeyen lüks otomobilin sürücüsü, kaza sonrasında otomobilini olay yerinde bırakıp koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yaralı sürücü Ö.Ö. ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri kaza sonrası olası bir yangına karşı araçlara su tuttu.

Kaza nedeniyle bir süre otoyolda trafik oluşurken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Yürüyüş yaparken mahsur kalan kişinin yardımına ekipler koştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:54
Moldova'da halk sandık başında
07:07
Yürüyüş yaparken mahsur kalan kişinin yardımına ekipler koştu
06:39
Antalya’da otomobil yayaya çarpıp karşı şeride geçti: 2 ölü
06:20
Beykoz'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını kontrol altında
05:45
Hava soğuyor, yağış geliyor
05:27
Hindistan'da parti mitinginde izdiham: 31 ölü
Restorasyonu tamamlanan Halep Kalesi ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Halep Kalesi ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
SİPER 1-D, MİDLAS üzerinden başarıyla test edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ