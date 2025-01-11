İstanbul'da 171 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarlarında gerçekleşebilecek suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Mehmet Akif Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde kurulan semt pazarında şüphe üzerine durdurulan F.K'nin 3 ayrı dosyadan arandığı, 56 farklı "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarına karıştığı, ayrıca hakkında 171 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Başka bir noktada durdurulan A.A'nın ise 30 farklı "evden hırsızlık" suçuna karıştığı anlaşıldı.

Polis ekiplerince yakalanan F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.