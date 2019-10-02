Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda 15-30 Eylül'de düzenlenen 6 operasyonlarda, 2'si yabancı 14 kişi gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 ton 881 kilogram uyuşturucu, 6 hassas terazi, 1 presleme makinesi, 3 tabanca ve 300 mermi esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA