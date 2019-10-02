Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak02 Ekim 2019 Çarşamba 10:38 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:41
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun'un adının Kocaeli'nin Hereke semtindeki kültür merkezine verilmesi kararlaştırıldı.
Körfez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayı meclis toplantısında alınan kararla Hereke Kültür Merkezi'nin isminin, "Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Ayasofya Müzesi ve kültür varlıkları hususunda önemli çalışmalara imza atan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak.
Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, 20 Ağustos'ta Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verilmişti.
Kaynak: AA