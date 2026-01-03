Puslu 0.7ºC Ankara
TRT Haber 03.01.2026 20:52

İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul’da fırtına ve lodos etkisini sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şiddetli rüzgâr nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak sürücüler için hız uyarısı yaparken İstanbul Valiliği de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul'a fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde şiddetli rüzgâr nedeniyle 2. Alarm seviyesi uygulandığını duyurdu.

Rüzgârın hızının ortalama 80 kilometre üzeri olduğu, zaman zaman anlık olarak  90 kilometreyi aştığı, gece saatlerinde ise rüzgarın şiddetini arttırmasının beklendiği aktarıldı.

Bu nedenle gerekli tedbirlerin alındığı ve sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarı yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, köprüyü kullanacak sürücülere dikkatli olmaları, trafik uyarılarını dikkatlice takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Valilik, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

İstanbul Valiliği de NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına sebebiyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Açıklamada, karbonmonoksitin fark edilmesinin zor olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."

