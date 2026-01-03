Duman 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.01.2026 15:43

Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi

Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç devrildi.

Bir simitçi tezgahının da rüzgar nedeniyle devrildiği görüldü.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde ise rüzgarın şiddetine dayanamayan taşınabilir evler (tiny house) devrildi.

Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi

Bir işletmenin önündeki masa ve sandalyenin rüzgarda sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında ulaşım sağlayan Bursa Teleferik, kuvvetli rüzgar nedeniyle gün boyu sefer yapılamayacağını açıkladı.

Valilikten "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı

Bursa Valiliği, kuvvetli rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi ilk saatlerden pazar gecesine kadar ilimiz genelinde güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40-70 kilometre hızında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

ETİKETLER
Bursa Fırtına
Sıradaki Haber
Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik ve aklama' soruşturması: 9 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık
14:22
ABD'li Senatör: Rubio, "Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanacağını" söyledi
14:11
Katil İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
14:05
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, son görüşmesini Çin heyeti ile yaptı
14:03
Rusya, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını kınadı
Ağrı'da kar yağışı
Ağrı'da kar yağışı
FOTO FOKUS
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ