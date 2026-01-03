Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç devrildi.

Bir simitçi tezgahının da rüzgar nedeniyle devrildiği görüldü.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde ise rüzgarın şiddetine dayanamayan taşınabilir evler (tiny house) devrildi.

Bir işletmenin önündeki masa ve sandalyenin rüzgarda sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında ulaşım sağlayan Bursa Teleferik, kuvvetli rüzgar nedeniyle gün boyu sefer yapılamayacağını açıkladı.

Valilikten "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı

Bursa Valiliği, kuvvetli rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi ilk saatlerden pazar gecesine kadar ilimiz genelinde güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40-70 kilometre hızında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."