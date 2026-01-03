İstanbul'da geçen yıl yapılan muayene sayısı 208 milyona dayandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kentte geçen yıl sağlık kuruluşlarında 207 milyon 785 bin 265 muayene yapıldı. Muayene hizmetlerinin yüzde 83,5'i kamu kurumlarında gerçekleştirilirken, günlük 787 bin 65 kişi muayene oldu. Ayrıca kentte kişi başı ortalama muayene sayısı 12 olurken, saniyede 7 kişi muayene oldu.

Kentte, 2025 yılında 2 milyon 605 bin 526 kişinin ameliyatı gerçekleştirildi. Günlük ortalama ameliyat sayısı 10 bin 339 olurken, 2 saniyede 1 ameliyat yapıldı.

Geçen yıl 43 milyon 595 bin 216 radyolojik görüntüleme yapılan kentte günlük ortalama görüntüleme sayısı ise 135 bin 844 oldu.

"İstanbul'da 2 saniyede bir ameliyat yapılıyor"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Kentte 53 kamu hastanesinin yanında toplam 216 hastanede sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Güner, "İstanbul'da 2025 yılında, 208 milyon muayene yapan bir şehirden bahsediyoruz. Kentte günde 785 bin muayene oldu. Saniyede 7 kişi muayene oldu." diye konuştu.

Güner, İstanbul'a 201 ülkeden insanın tedavi almak için geldiğini vurgulayarak, "Sağlık hizmeti sunarken, hastanın tedavisi, teşhisi, taraması ve rehabilitasyonu da planlanıyor. Kentte geçen yıl yaklaşık 2 milyon 700 bin ameliyat yapıldı. İstanbul'da 2 saniyede bir ameliyat yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük 5 laboratuvarının İstanbul'da bulunduğunun altını çizen Güner, şöyle devam etti:

"İstanbul'da geçen yıl röntgeni, MR'ı, tomografisiyle beraber 43 milyon görüntüleme yaptık. İstanbul'daki görüntülemeler en üst düzey, en son teknolojiyle donatılmış. Son teknoloji makinelerle donatılmış bir görüntüleme altyapımız var. Görüntülemeleri e-Nabız sistemimizle beraber tüm Türkiye'de dünyayla paylaşıyoruz. Eskiden röntgen, tomografi filmleri dosyalarda dolaşırken şu anda dijital altyapımızda teleradyolojiyle beraber İstanbul'da çektirdiğiniz bir röntgeni, MR'ı Ankara'da, Batman'da, Trabzon'da görebiliyor."

Güner, İstanbul'da 72 branşta MHRS sisteminde yüzde 95 aynı gün randevu verildiğini aktardı.

Vatandaşların sağlık hizmeti için ilk başvurması gereken yerin birinci basamak olduğunu dile getiren Güner, geçen hafta kentte 1113'üncü aile sağlığı merkezini hizmete sunduklarını kaydetti.

Doç. Dr. Güner, her hafta aile sağlığı merkezi açmaya devam edeceklerini anlatarak, şunları söyledi:

"İstanbul'da ortalama aile hekimi başına düşen nüfusu 3 binin altına çekmeyi başarmış durumdayız. Bu, Sayın Prof. Kemal Memişoğlu Bakanımızın bize koyduğu koruyan, üreten ve geliştiren sağlık modelinin ilk basamağı olan koruyucu sağlık hizmetlerinde en önemli nokta. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Bizim ana hedefimiz 2026 yılında bu ortalama nüfusu, hekim başına düşen ortalama nüfusu 2 bin 500'ün altına çekmek."

"Aile hekimliğinde 54 parametrede kan tahlili yaptırabiliyorsunuz"

Aile hekiminin ailelerin sağlık avukatları ve sağlık danışmanları olduğunu ifade eden Güner, "Onun için birinci basamağa hassasiyet gösteriyoruz. Aile hekimliğinde 54 parametrede kan tahlili yaptırabiliyorsunuz. Bu tahliller hastanede yapılan tahlillerle aynı. Bu nedenle üçüncü basamağı tercih etmek yerine önce aile sağlık merkezlerinde aile hekimlerimizi tercih ederek ilk teşhislerimizi orada yapmamız gerekiyor." dedi.

Güner, 208 milyon muayene sayısının kendileri için yüz güldürücü olduğunu belirterek, "Böyle büyük bir talebi karşılayabilecek bir sağlık altyapısına sahibiz. Altyapımızı, biz Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle geldiğimiz noktayı pandemide, depremde ispat etmiş durumdayız." diye konuştu.