Ardahan Göle'de sıcaklık eksi 40 dereceye yaklaştı

Akşam saatlerinde hızla düşen hava sıcaklığı, gece saatlerinde Göle merkezde sıfırın altında 39,7 derece olarak ölçüldü. İlçe bu sıcaklık değeriyle kendi rekorunu tazelerken, Türkiye genelinde de gecenin en düşük sıcaklığı burada kaydedildi.

Sivas, Erzurum ve Van'da termometreler dondu

Ölçüm sonuçlarına göre Göle'yi, eksi 33,8 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti. Listenin üçüncü sırasında eksi 33,2 derece ile yine Göle'ye bağlı Yavuzlar köyü yer aldı.

Soğuk havanın etkisi altındaki Erzurum'da ise Havalimanı istasyonunda sıcaklık eksi 33,1 derece ölçülürken, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde termometreler eksi 32,3'ü gösterdi.