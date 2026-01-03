Duman -3.5ºC Ankara
TRT Haber 03.01.2026 10:31

Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de "change araç" çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de "change araç" çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 1 milyar 180 milyon lira işlem hacmi tespit edilen 18 zanlının yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını, 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade eden Yerlikaya, operasyonda 27 araca el konulduğunu aktardı:

"Yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını 'ağır hasarlı' araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım."

 

ETİKETLER
Mersin Ali Yerlikaya
