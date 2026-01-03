Puslu 0.7ºC Ankara
Türkiye
AA 03.01.2026 20:33

Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptı

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptı
[Fotograf: AA]

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Çanakkale'deki 57. Alaya ithafen Sarıkamış'ta konuşlanan 57. Komando Taburu'nda görevli komandolar ve JAK timleri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyarak meşalelerle zirveden indi.

Meşalelerle inen askerler, kayak pistinde demirden yapılan "Sarıkamış 111. Yıl" yazısını ateşledi.

Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve çok sayıda vatandaşın izlediği meşaleli gösteri yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin ardından Bakan Göktaş, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kars Sarıkamış
OKUMA LİSTESİ