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Türkiye
AA 24.05.2023 08:23

İstanbul ve Hatay'da DHKP/C'ye operasyon: 8 gözaltı

İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Hatay'da DHKP/C'ye operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 10 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Fiziki takip ve çalışmalar sonucu şüphelilerin, terör örgütünün İstanbul'un Anadolu Yakası ile Gazi ve Nurtepe semtlerinde sözde mahalli yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu tespit sonrası İstanbul'daki Pendik, Ümraniye, Şişli, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Avcılar, Sultangazi ve Maltepe ile Hatay'daki 21 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Adreslerde bulunamayan 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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DHKPC/C Hatay İstanbul Terörle Mücadele
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