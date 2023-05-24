Esenyurt'ta iki otomobil arasında sıkışan yaya hayatını kaybetti

Gökevler Mahallesi'nde 10 Mayıs günü sabah saatlerinde T.M. kullandığı otomobille İ.G.'ye çarptı. İ.G. kendisine çarpan araç ile park halindeki taksi arasında sıkışarak ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İ.G. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan sürücü T.M. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kazadan sonra yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki bir kişinin otomobille geri manevra yaparak İ.G.'yi kurtarmaya çalışması ve sürücü T.M.'yi darbetmesi yer alıyor.