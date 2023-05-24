Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.05.2023 07:50

Esenyurt'ta iki otomobil arasında sıkışan yaya hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta kendisine çarpan otomobil ile park halindeki araç arasında sıkışan yaya hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta iki otomobil arasında sıkışan yaya hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Gökevler Mahallesi'nde 10 Mayıs günü sabah saatlerinde T.M. kullandığı otomobille İ.G.'ye çarptı. İ.G. kendisine çarpan araç ile park halindeki taksi arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İ.G. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü T.M. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kazadan sonra yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki bir kişinin otomobille geri manevra yaparak İ.G.'yi kurtarmaya çalışması ve sürücü T.M.'yi darbetmesi yer alıyor.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Uşak'ta park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:25
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 8 gözaltı
07:55
Yapay zeka bu kez Adobe Photoshop'a geliyor
07:40
Netflix, şifre paylaşımı için ek ücret uygulamaya başladı
07:32
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
07:24
273 milyon dolar değerinde uyuşturucu yakalandı
07:59
Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor
Dünyanın en güçlü Güneş teleskobu, Güneş'in yüzeyini fotoğrafladı
Dünyanın en güçlü Güneş teleskobu, Güneş'in yüzeyini fotoğrafladı
FOTO FOKUS
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ