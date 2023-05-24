Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı

Otoyolun İstanbul istikametinde Erdoğan K.'nin kullandığı kamyon Akyazı kesiminde arızalanınca sürücü aracı sağ şeride çekti. Bu esnada Zeki K.'nin kullandığı tır, park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve ardından tek şeritten ulaşım sağlanan yolda araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.