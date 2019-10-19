İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri yapılamadı.

Sabah saatlerinde özellikle Avrupa Yakası ile İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkii ve Okmeydanı'nda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şehir Hatları AŞ de sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü ile Üsküdar-Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı

Çanakkale'de gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 02.45'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, arabalı feribot seferleri kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA