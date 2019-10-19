Türkiye
Deniz ulaşımına sis engeli19 Ekim 2019 Cumartesi 08:41 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:00
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.
Sabah saatlerinde özellikle Avrupa Yakası ile İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkisi ve Okmeydanı'nda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Şehir Hatları AŞ de sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü ile Üsküdar-Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: vapur seferleri istanbul boğazı Deniz ulaşımı