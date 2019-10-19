Türkiye
Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi19 Ekim 2019 Cumartesi 08:37 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:38
Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: terör operasyonu JÖH timleri