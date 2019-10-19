Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 47 gündür bekleyişlerini sürdüren annelerin oturma eylemine destek ziyaretleri de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Srebrenitsa ve Ağrılı anneler de destek ziyaretinde bulundu.

Srebrenitsa annelerinden Diyarbakır annelerine destek

Çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerinin HDP önünde başlattığı oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneği'nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Duygulu anların yaşandığı ve annelerin birbirine sarılarak ağladığı ziyarette, Srebrenitsa çiçeği olarak adlandırılan çiçek motifli rozeti annelere hediye edildi.

Ağrılı annelerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Ağrı'dan gelen 124 anne, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Başlarına beyaz tülbent takan Ağrılı anneler, terör örgütü PKK aleyhine slogan atıp, Diyarbakır'daki annelerle Kürtçe ağıtlar yaktı, acılarına ortak oldu.

Kaynak: AA