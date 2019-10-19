FETÖ'ye yurtdışında da rahat yok. Son operasyon terör örgütünün Meksika sorumlusuna yönelikti. Yurt dışında takibe alınan FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı bir operasyonu ile yakalandı.

Karaca, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan aranıyordu. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Çatı Davasında yargılanan 54 sanıktan biriydi.

Firari FETÖ yöneticisi Osman Karaca'nın izi bulundu. Hem Türk hem Meksika pasaportu taşıdığı belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yapılan başarılı bir operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirildi. FETÖ yöneticisi Osman Karaca'nın sorgusu sürüyor.

Bu zamana kadar, 23 ülkedeki 109 FETÖ üyesi, MİT operasyonu ya da sınır dışı edilme yoluyla Türkiye'ye getirildi. Adli makamlara teslim edildi.

Şimdiye kadar Türkiye, 94 ülkeye dava dosyalarını göndererek 618 FETÖ mensubunun iadesini istedi.

Kaynak: TRT Haber