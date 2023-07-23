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Türkiye
AA 23.07.2023 15:18

İstanbul ve Antalya havalimanlarından yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolu ulaşımında her geçen gün yolcu ve uçak trafiğindeki artışı vurgulayarak, "İstanbul Havalimanımız Avrupa'daki en yoğun havalimanı. Antalya Havalimanımız da dün, tüm zamanların rekoruna imza attı" dedi.

İstanbul ve Antalya havalimanlarından yeni rekor

Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçmişti. Şehir dün bir kez daha günlük gelen yolcu sayısında rekor kırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış 2023 Dönemi Hava Trafik İstatistikleri ile dün tüm zamanların rekoru kırılan Antalya Havalimanı’ndaki yolcu ve uçuş trafiğini değerlendirdi.

"Turizm ve ulaşımda şahlanış dönemi yaşıyoruz"

Güvenli ve konforlu ulaşım ağlarıyla dünyayı Türkiye'ye bağladıklarını, Antalya Havalimanı'nda dün, tüm zamanların rekoruna imza atıldığını belirten ​​​​​​​Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kaliteli hizmetimizle ulaşımda zirvedeyiz, dünyayı ağırlıyoruz. Doğru hedefe, doğru adımlarla ilerliyoruz. Bu başarılar, rekorlar, ülkemiz adına sevindirici gelişmelerdir. 22 Temmuz Cumartesi günü iç hatta 19 bin 587, dış hatta 190 bin 557 olmak üzere toplam 210 bin 144 yolcuya hizmet verdik. Aynı gün iç hatta 111, dış hatta 1051 olmak üzere toplam 1162 uçak trafiği gerçekleşti. Dünya cennet vatana geliyor, turizm ve ulaşımda şahlanış dönemi yaşıyoruz. Tüm çalışanlarımızı kutluyorum."

Avrupa'daki en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı

EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunda 10-16 Temmuz 2023 dönemi için açıklanan hava trafik istatistiklerine ilişkin de Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1487 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Abdulkadir Uraloğlu, ayrıca 10-16 Temmuz dönemi en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları'nın da günlük ortalama bin 616 uçuş ile 3. sırada yer aldığına dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin havalimanları arasında İstanbul Havalimanı'nı takip eden ve dünya sıralamasında 7. sırada yer alan havalimanımız, ortalama 1018 uçuş ile Antalya havalimanı oldu. Açıklanan bu verilerle İstanbul Havalimanı'nın (yüzde 18) ve Antalya Havalimanı'nın (yüzde 9) ile 2019 yılı performanslarının üzerine çıktığı görüldü. Haziran ayının bir haftalık verileri ile 10-16 Temmuz 2023 dönemi verileri karşılaştırıldığında uçuşlar yüzde 0,57 artış gösterdi" dedi.

"2023 Antalya'mız için rekorlar yılı oluyor"

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Her hafta rekorları yenilemeye devam ediyoruz. 22.07.2023 Cumartesi günü Antalya Havalimanı'mızdan 98 bin 148, Gazipaşa Havalimanı'mızdan 1001 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısı 99 bin 149 oldu. Bu yıl, Antalya'mız için rekorlar yılı oluyor" paylaşımında bulundu.

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