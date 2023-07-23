Terör örgütü PKK'nın kanlı eylemleri planladığı Geverok vadisi temizlendi

Aktütün, Dağlıca, Beyyurdu ve daha birçok kanlı saldırı...

Hepsinin planı, Samdi Dağı'ndaki bu vadide yapıldı.

Terör örgütü PKK'nın yıllarca kamp alanı olarak kullandığı sınırın sıfır noktasındaki Geverok vadisi.

Vadi, başarılı operasyonlarla terörden temizlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ile Avaşin-Basyan bölgeleri arasında kalan vadi, başarılı operasyonlarla terörden temizlendi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı ve terör örgütü PKK için stratejik öneme sahip vadiyi ilk kez TRT Haber görüntüledi.

Bölgedeki mağaralar, teröristlerden temizlendi.

Terör sebebiyle yıllarca kullanılamadı

TRT Haber ekibinin 3 buçuk saatlik bir tırmanışın ardından ulaştığı vadi, doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.

Bölgedeki birçok hayvan ve bitkiye hayat veren vadideki Kırmızıtaş Gölü de güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Verimli yaylaları bünyesinde barındıran bölge, terör sebebiyle yıllarca kullanılamadı.

Hayvancılıkla uğraşan yöre halkı, sağlanan güvenli ortamla birlikte bölgeyi keşfe çıktı.

HABER: Senar Yıldız

KURGU: Celal Taş