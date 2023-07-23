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Türkiye
TRT Haber 23.07.2023 15:05

Terör örgütü PKK'nın kanlı eylemleri planladığı Geverok vadisi temizlendi

Bölücü terör örgütü PKK'nın yıllarca yuvalanıp kanlı saldırıları planladığı Geverok vadisi, ilk kez TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi. Terörden temizlenen Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasındaki bölge, barındırdığı doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

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Aktütün, Dağlıca, Beyyurdu ve daha birçok kanlı saldırı...

Hepsinin planı, Samdi Dağı'ndaki bu vadide yapıldı.

Terör örgütü PKK'nın yıllarca kamp alanı olarak kullandığı sınırın sıfır noktasındaki Geverok vadisi.

Vadi, başarılı operasyonlarla terörden temizlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ile Avaşin-Basyan bölgeleri arasında kalan vadi, başarılı operasyonlarla terörden temizlendi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı ve terör örgütü PKK için stratejik öneme sahip vadiyi ilk kez TRT Haber görüntüledi.

Bölgedeki mağaralar, teröristlerden temizlendi.

Terör sebebiyle yıllarca kullanılamadı

TRT Haber ekibinin 3 buçuk saatlik bir tırmanışın ardından ulaştığı vadi, doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.

Bölgedeki birçok hayvan ve bitkiye hayat veren vadideki Kırmızıtaş Gölü de güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Verimli yaylaları bünyesinde barındıran bölge, terör sebebiyle yıllarca kullanılamadı.

Hayvancılıkla uğraşan yöre halkı, sağlanan güvenli ortamla birlikte bölgeyi keşfe çıktı.

HABER: Senar Yıldız
KURGU: Celal Taş

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Hakkari PKK/KCK PKK/YPG Terörle Mücadele
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