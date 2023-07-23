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Türkiye
AA 23.07.2023 14:49

Hızını alamayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hızını alamayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hızını alamayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 6 yaralı

Ali Esen'in kullandığı tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Siverek Devlet Hastanesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptı.

Kazada otomobillerdeki Muhammed Halil, Ahmed Halil, Selim Çiçek, Dilan Kesik, Beril Çiçek ve Mihdiye Çiçek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, acil serviste tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

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Şanlıurfa Trafik Kazası
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