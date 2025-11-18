Duman 12.4ºC Ankara
AA 18.11.2025 10:06

İstanbul trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

İstanbul'da ara tatilin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ikinci gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin yavaş seyrettiği kentin Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'nin girişine kadar ulaştı.

İstanbul trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar yavaş ilerledi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise trafik yoğunluğu Ataşehir'den başlayarak köprü girişine kadar uzandı.

Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında da araçlar ağır seyretti.

Öte yandan, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşandı.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Haliç ve Mecidiyeköy'de oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. D-100 kara yolu Avcılar mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle de sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri ile İSTOÇ arasında araçlar yavaş ilerledi.

Yine kentte ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki ara tatilin ardından ikinci iş gününde metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

Özellikle Yenibosna-Şirinevler aktarma merkezlerinde yolcular toplu ulaşım kullanmakta güçlük çekti.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63'lere kadar çıktı.

İstanbul Trafik Avrasya Tüneli
