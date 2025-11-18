Duman 12.4ºC Ankara
AA 18.11.2025 09:36

Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı

Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin İzmir ve Kocaeli’de gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 14 kişi yakalanırken, 2 firari şüpheli için çalışmalar sürüyor.

Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "nitelikli yağma" suçlarına karışan 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sının cezaevinde olduğu belirlenirken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir Kocaeli Suç Örgütü
