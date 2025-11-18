Puslu 6.2ºC Ankara
AA 18.11.2025 08:17

FETÖ ile bağlantılı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ ile bağlantılı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "gizli yöneticileriyle" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 8'i muvazzaf asker, 6'sı emekli asker, 4'ü daha önce görevinden ihraç edilen asker, 3'ü aktif kamu görevlisi ve 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Ankara FETÖ Son Dakika Terör Örgütü
