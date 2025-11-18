Puslu 6.2ºC Ankara
TRT Haber 18.11.2025 07:55

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da geçen hafta yapılan operasyonlarda 490,5 kg skunk, 71 kg eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi yakaladıklarını bildiren Yerlikaya, 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktardı.

Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İstanbul Son Dakika Uyuşturucu
