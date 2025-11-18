Duman 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.11.2025 09:58

Kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını etkiledi: Çok sayıda sefer iptal

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını etkiledi: Çok sayıda sefer iptal

Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar kendini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 09.00,13.00, 17.00, 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri İptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında; Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.

ETİKETLER
Bursa İstanbul Çanakkale Boğazı
Sıradaki Haber
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Doğu'da kış kendini göstermeye başladı
11:08
Kısa vadeli dış borç stoku üçüncü çeyrekte azaldı
11:14
Zabıtadan gençlere çevre dersi
11:00
Milli Savunma Bakanı Güler Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü
11:01
İşte kiralık sosyal konut projesinin detayları
10:50
10 aylık mandalina ihracatı 375 milyon dolara yükseldi
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Zabıtadan gençlere çevre dersi
Zabıtadan gençlere çevre dersi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ