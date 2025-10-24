Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
TRT Haber 24.10.2025 08:15

"İstanbul Senin" kullanıcısı 4,7 milyon kişinin verilerinin sızdırıldığı gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında 4,7 milyon 'İstanbul Senin' uygulaması kullanıcısının verilerinin iki yabancı ülkeye sızdırıldığı gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.

"İstanbul Senin" kullanıcısı 4,7 milyon kişinin verilerinin sızdırıldığı gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturması kapsamında; 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin 'darkweb' üzerinde satışa çıkarıldığı ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İbb Hanem' isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı tespit edildi.

İmamoğlu ve Yanardağ'a casusluk suçlaması: Yanardağ gözaltına alındı
İmamoğlu ve Yanardağ'a casusluk suçlaması: Yanardağ gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, programlarda yönetici konumunda olan ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden oluşan, adı geçen 'örgüt yöneticileri' ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli, ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri belirlenen 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

15 gözaltı

Şüpheliler hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne üye olmak' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. 

ETİKETLER
Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kişisel Veri Siber Güvenlik Siber Suçlar
