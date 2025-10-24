Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.10.2025 08:11

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköt Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşlar, çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköt Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resmi Gazete Ulaşım
Sıradaki Haber
17 ilde siber suçlarla mücadelede 83 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
"İstanbul Senin" kullanıcısı 4,7 milyon kişinin verilerinin sızdırıldığı gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı
08:05
NBA yıldızları ve mafya üyeleri yasa dışı kumar operasyonunda gözaltında
08:11
17 ilde siber suçlarla mücadelede 83 şüpheli tutuklandı
08:37
İmamoğlu ve Yanardağ'a casusluk suçlaması: Yanardağ gözaltına alındı
07:19
Maduro, ABD'yi ülkesine yönelik "psikolojik bir savaş" yürütmekle suçladı
07:18
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 51 gözaltı kararı
Ankara'da, Adana Tanıtım Günleri başladı
Ankara'da, Adana Tanıtım Günleri başladı
FOTO FOKUS
Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı
Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ