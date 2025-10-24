Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 24.10.2025 07:56

17 ilde siber suçlarla mücadelede 83 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 1 haftadır süren operasyonlarda 189 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

17 ilde siber suçlarla mücadelede 83 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik 17 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığı, bunların 83'ünün tutuklandığı, 47'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, 'ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışanların kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Milletimizin yanındayız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Siber Suçlar Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
İmamoğlu ve Yanardağ'a casusluk suçlaması: Yanardağ gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
"İstanbul Senin" kullanıcısı 4,7 milyon kişinin verilerinin sızdırıldığı gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı
08:12
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
08:05
NBA yıldızları ve mafya üyeleri yasa dışı kumar operasyonunda gözaltında
08:37
İmamoğlu ve Yanardağ'a casusluk suçlaması: Yanardağ gözaltına alındı
07:19
Maduro, ABD'yi ülkesine yönelik "psikolojik bir savaş" yürütmekle suçladı
07:18
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 51 gözaltı kararı
Ankara'da, Adana Tanıtım Günleri başladı
Ankara'da, Adana Tanıtım Günleri başladı
FOTO FOKUS
Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı
Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ