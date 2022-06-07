Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 08:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İstanbul FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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