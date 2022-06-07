Ankara bir süredir kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisi altında.

Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların da hafta boyunca mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkente sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Valilikten "kuvvetli sağanak" uyarısı

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, kentte etkili olan yağışın özellikle öğleden sonra yer yer kuvvetli olmasını beklediklerini söyledi.

Yağışlı havanın Ankara'da hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği de şu uyarıda bulundu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."