TEM'de otomobil duran tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul TEM otoyolu Çamlıca mevkiinde bir otomobil, park halindeki tıra çarptı. Yaşanan kazada, otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, yanındaki kişi hayatını kaybetti.
Bir otomobil, TEM otoyolunda Çamlıca gişelerini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otoyolun kenarına savrulan otomobildeki sürücü ve yolcu, araç içinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil kullanılamaz hale geldi
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilin yolcu kısmında oturan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ulaşımı bir süre aksattı
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından morga kaldırıldı.
Tır sürücüsü, polis tarafından ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Otoyolda kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, çekici yardımıyla kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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