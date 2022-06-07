Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun'dan yurt dışı uçuşlar bugün itibarıyla başlıyor.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu-Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını duyurdu.
Vali Sonel, sosyal medya hesabından, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı.
Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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