İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 3 Nisan'da İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, kesimi yapılmış ve basımı devam eden sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 4 milyon 260 bin dolar ile 5 milyon dolar basılabilecek pelür kağıt ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.