Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 04:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöp kamyonuna çarpan motokurye hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye hayatını kaybetti.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde motorlu kurye Zafer Umut Bayram yönetimindeki motosiklet, yağışlı havadan dolayı kayarak çöp kamyonuna çarptı.
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Trafik
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