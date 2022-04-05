Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tır 2 otomobile çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da tırın arkadan çarptığı 2 araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da Ahmet A. yönetimindeki tır, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl ilçesi girişinde, kırmızı ışıkta bekleyen Tülay G. idaresindeki otomobil ile Serkan K.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ile araçta bulunan Fırat D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:06
- 01:47
- 01:39
- 01:18
- 00:56
Sıradaki Haber
Elazığ'da bir kişi kayınvalidesini ve baldızını öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz