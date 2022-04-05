Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Seyhan ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde Bayram İ.'ye sokakta bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tabancayla ateş açarak kaçtı.
Kolundan yaralanan Bayram İ., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokakta 3 boş kovan buldu.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana Bireysel Silahlanma
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